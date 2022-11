Janet Yellen: “La fine della guerra sarà il miglior aiuto all’economia”

Janet Yellen chiederà al Congresso di innalzare il tetto del debito Usa e poi spiega: "La fine della guerra sarà il miglior aiuto all'economia"

Janet Yellen lo ha detto chiaramente: “La fine della guerra sarà il miglior aiuto all’economia“. Le parole del Segretario Usa del Tesoro segnano di fatto il nuovo corso dell’amministrazione guidata da Joe Biden, non a caso un nuovo corso dove la parola “pace” sul conflitto fra Russia e Ucraina compare sempre di più assieme a parole come “Cina” e “cooperazione”.

“La fine della guerra miglior aiuto all’economia”

Ad ogni modo la responsabile dell’economia Usa ha detto che “mettere fine alla guerra in Ucraina è il modo migliore per riparare e aiutare l’economia mondiale. Mettere fine alla guerra è un imperativo morale e la singola cosa migliore che possiamo fare per l’economia”.

La proposta di alzare il tetto del debito

E l’imperativo non è solo etico: il segretario del Tesoro degli Stati Uniti ha anche spiegato che l’appoggio dei democratici del controllo del Senato degli Stati Uniti rende le cose “più facili per l’amministrazione Biden”.

Facili al punto che magari sarebbe ora di “vedere un aumento del tetto del debito approvato prima della fine dell’anno”. La richiesta al Congresso di aumentare il limite di debito statutario della nazione è anche una mossa politica per neutralizzerebbe la capacità dei repubblicani in vista del voto del 2024.