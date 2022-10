“January” vince la Festa di Roma. Crescono spettatori: + 35%

Roma, 23 ott. (askanews) – Il film “January” di Viesturs Kairius ha vinto la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma, aggiudicancandosi anche il premio per la miglior regia e quello per miglior attore, “Premio Vittorio Gassman” al protagonista Karlis Arnolds Avots. Il film, una coproduzione di Lettonia, Lituania e Polonia, è ambientato nel 1991 ed ha per protagonisti tre aspiranti filmaker che si trovano di fronte all’invasione dei carri armati sovietici che vogliono reprimere l’indipendenza della Lettonia, dichiarata il 4 maggio dell’anno prima.

A “Jeong-Sun” di Jeong Ji-hye è andato il Gran Premio della Giuria e quello per la migliore attrice “Premio “Monica Vitti” Kim Kum-Soon. Riconoscimento per la miglior sceneggiatura è andato a Andrea Baagney per “Ramona”. Il premio speciale della Giuria è andato a “Foudre” di Carmen Jaquier.

Ottimi i risultati di quest’anno della Festa, gli spettatori sono aumentati del 35%. Il Presidente della Fondazione Cinema per Roma Gianluca Farinelli ha parlato di “scommessa vinta” e di “Festa plurale, dove convivono film e generi diversi e Festa molto internazionale”.

La direttrice artistica Paola Malanga ha sottolineato che la grande affluenza di pubblico è stata “la soddisfazione più grande”.