Jaques Bouthier, chi è il milionario accusato di tratta di minori e violenza sessuale

L'arresto che ha fatto scalpore e le accuse di tratta di minori per Jaques Bouthier dopo la denuncia di una 22enne che aveva sostituito con una 14enne

Jaques Bouthier al centro di uno scandalo giudiziario che sta scuotendo la Francia, ecco chi è il milionario accusato di tratta di minori e violenza sessuale. Si tratta di un magnate delle assicurazioni che avrebbe stuprato ragazzine per poi cacciarle dopo il compimento dei 18 anni.

Nello specifico le accuse contro Bouthier sono di “tratta di esseri umani nei confronti di minori e violenza e aggressione sessuale su minori”. Il 75enne uomo d’affari transalpino è stato arrestato dalla polizia perché avrebbe abusato per mesi di ragazzine tra i 14 e i 16 anni. I media francesi spiegano che il magnate manteneva le ragazzine all’interno di un appartamento, un immobile in cui lui si recava con regolarità.

Jaques Bouthier e la tratta di minori

Poi, quando le vittime avevano raggiunto la maggiore età, le cacciava e le sostituiva con altre più giovani. La Francia intera sta inorridendo in questi giorni, specie dopo la denuncia depositata a marzo di una giovane donna di origini marocchine. La polizia di Parigi aveva verbalizzato le dichiarazioni della oggi 22enne Kenza ed erano scattate indagini ed arresto. La giovane donna ha raccontato il suo calvario: dal 2016 era stata a suo dire violentata da Bouthier ed era stata sostituita da una ragazza rumena di soli 14 anni.

Quanto vale l’indagato eccellente

Bouthier è un uomo d’affari notissimo in Francia, specie nel mondo delle assicurazioni. Aveva fondato la Assu 2000 dopo un inizio carriera negli anni ‘70 passato addirittura in una capanna di legno di nove metri quadrati nella periferie di Parigi. L’impero economico di Bouthier è costituito da 1800 dipendenti e oltre 700mila polizze assicurative. A Gennaio la Assu 2000 è diventata Vilavi. La rivista Challenges ha assegnato all’indagato il 487mo posto in classifica nazionale per un patrimonio che sembra aggirarsi sui 160 milioni di euro.