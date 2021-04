Jara Gaspari e Nicola Balestra genitori bis: è nato Tancredi

Jara Gaspari e Nicola Tancredi di Uomini e Donne sono diventati genitori per la seconda volta: è nato il piccolo Tancredi.

Jara Gaspari e Nicola Balestra, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, sono diventati genitori del loro secondo bambino.

Jara Gaspari e Nicola Balestra genitori bis

A un anno e mezzo dalla nascita del piccolo Tommaso, Jara Gaspari e Nicola Balestra sono diventati genitori per la seconda volta: i due hanno annunciato la nascita del piccolo Tancredi, loro secondo figlio.

“Benvenuto a casa, piccolo Tancredi”, ha scritto Nicola Balestra postando una tenera foto del suo bambino. La coppia è sbocciata al trono over di Uomini e Donne e ha rapidamente realizzato il proprio sogno d’amore: dopo la convivenza e la nascita dei due figli, in tanti si chiedono se presto o tardi i due convoleranno a nozze.

I due avevano annunciato l’arrivo di Tancredi a dicembre, prendendo parte a una puntata di Uomini e Donne: “Sono quasi al settimo mese di gravidanza.

È un altro maschietto. Speravo in una bambina, ma anche stavolta è un maschio. Siamo un po’ stanchi perché è impegnativo, ma siamo felici. È stato cercato anche lui”, aveva confessato Jara Gaspari al settimo cielo. La coppia è più felice che mai per l’arrivo del piccolo Tancredi e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita insieme.