Jasmine Carrisi, il video fa discutere: “Il mio ex è diventato gay”

Jasmine Carrisi, il video su TikTok fa discutere: "Il mio ex è diventato gay". Da quando si "diventa" omosessuali?

Jasmine Carrisi ha condiviso un video su TikTok che sta facendo discutere. La figlia di Al Bano ha taggato l’ex fidanzato Pierangelo Greco, sottolineando che è “diventato gay“. Verità o un modo per fare hype?

Jasmine Carrisi: l’ex fidanzato è “diventato” gay

Negli ultimi tempi, su TikTok è uscito un nuovo trend che si chiama “Balla se…”. Sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo, invita gli utenti a ballare rivelando un fatto particolare che gli è capitato oppure ha vissuto. Da brava tiktoker, Jasmine Carrisi ha aderito alla ‘challenge’ e ha confessato che l’ex fidanzato Pierangelo Greco “è diventato gay“.

Il video su TikTok di Jasmine Carrisi

Jasmine, a didascalia del filmato condiviso su TikTok, ha scritto:

“Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay“.

La Carrisi, ovviamente, ha taggato l’ex fidanzato, ovvero il tiktoker Pierangelo Greco. Quest’ultimo, con oltre 600mila follower, è diventato popolare per il video del suo comingout con la nonna. Per questa ‘impresa’ è stato perfino invitato nei salotti di Barbara D’Urso.

Lo scivolone di Jasmine Carrisi

Jasmine e Pierangelo sono stati davvero insieme? Non possiamo saperlo, ma non è questo lo scivolone che gli utenti di TikTok hanno attribuito alla Carrisi.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha scritto che l’ex “è diventato gay“. Da quando in qua si diventa omosessuali? Molto probabilmente, la ragazza non si è neanche resa conto della gaffe, ma il popolo dei social sì e non ha potuto evitare di farglielo notare. Allo stesso tempo, però, Jasmine potrebbe anche averlo fatto per fare hype: chi può dirlo?