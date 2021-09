Jasmine Carrisi, la confessione: “Io rifatta? Sì, solo una cosa”

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, ha confessato di aver migliorato una caratteristica del suo aspetto.

Attraverso i social Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha confessato di aver voluto migliorare una parte del suo aspetto.

Jasmine Carrisi: la chirurgia plastica

La 20enne Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha confessato di essersi rifattaa: attraverso i social ha infatti affermato di aver migliorato con qualche punturina di filler l’aspetto delle propria labbra.

Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”, ha ammesso la giovanissima figlia di Al Bano, che sta seguendo le orme del padre nel mondo della musica.

Jasmine Carrisi: chi è

Classe 2001, Jasmine è la prima figlia che Al Bano ha avuto insieme a Loredana Lecciso, seguita un anno più tardi dalla nascita del fratello Albano Jr, detto Bido. Come suo padre anche Jasmine ha deciso d’intraprendere la carriera musicale e ha da poco debuttato come cantante.

Sui social la ragazza era già nota ai fan per i suoi look e per la sua straordinaria bellezza.

“Nonostante la mia passione numero 1 rimanga la musica, credo che fare televisione sia un mestiere bellissimo! Ti regala una adrenalina pazzesca e più ne fai, più ti viene voglia di continuare. A me piace tantissimo e, se c’è l’occasione, continuerei volentieri”, ha confessato la ragazza.

Da parte del padre Jasmine ha altri quattro fratelli: Yari, Romina Jr, Cristel e Ylenia Carrisi (misteriosamente scomparsa nel 1994 a New Orleans).

Jasmine Carrisi: il rapporto con i genitori

Jasmine Carrisi ha rivelato di avere un buon rapporto con i suoi genitori anche se ha ammesso che in passato la loro celebrità le sarebbe alquanto pesata: “Crescere con due nomi importanti ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, diventa difficile creare una propria identità soprattutto nel mio caso perché ho scelto di lanciarmi nella musica adesso. Crescendo ho capito di dover pensare solamente ai lati positivi e fregarmene dei pregiudizi, da piccolina lo sentivo di più.

Non era piacevole essere al centro dei gossip con tutte le persone intorno che pensavano di sapere tutto (non sapendo nulla). Adesso sono felice perché i consigli dei miei che lavorano in questo campo da tempo mi hanno dato una grossa mano”, ha dichiarato la giovanissima cantante.