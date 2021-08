Jasmine Carrisi positiva al Covid, Al Bano: “Non sta bene, ma senza vaccino sarebbe stata peggio”

Jasmine Carrisi è risultata positiva al Coronavirus. Al Bano ha rotto il silenzio in merito alle sue condizioni.

La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, è risultata positiva a Covid-19.

La stessa ragazza ha annunciato di essere positiva alla malattia tramite social, mentre suo padre ha svelato qualche dettaglio in più sulle sue condizioni di salute: a quanto pare Jasmine avrebbe manifestato alcuni sintomi della malattia nonostante abbia ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. “Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta segregare e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po’ di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus”, ha dichiarato Al Bano, e ancora: ”Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi, è dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla”.

Il cantante di Cellino San Marco si è espresso anche in merito al Green Pass specificando quanto per lui sia importante sottoporsi alla vaccinazione: “Il vaccino è la salvezza dell’umanità. Leggo che alcuni no-vax, dopo essere stati colpiti dal virus, ora fanno appello a vaccinarsi. Ognuno è libero di vivere e morire come gli pare e piace però questo non può influenzare l’andamento dell’umanità”, ha affermato, e ancora: ”Tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus vanno prese, vanno fatte e vanno rispettate.

Mi vengono in mente quelle lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco con un dottore in testa che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Fu così che ci salvammo dal vaiolo!”.

Al Bano Carrisi: i figli

Al Bano Carrisi ha avuto in tutto 6 figli: i primi tre (Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr) sono nati dal suo amore per l’ex moglie, Romina Power.

Gli ultimi due (Jasmine e Al Bano Jr detto “Bido”) sono nati dalla sua relazione con la showgirl Loredana Lecciso.

Al Bano Carrisi: il rapporto con Jasmine

Al Bano Carrisi ha un ottimo rapporto con la sua figlia più piccola, Jasmine, rimasta a vivere insieme a lui e alla madre a Cellino San Marco. La ragazza aveva annunciato di essere positiva al Covid via social, dove aveva affermato: “Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il Covid. Sto veramente una mer*a, sto malissimo. Però passerà, spero presto”.