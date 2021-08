Jasmine Carrisi presenta il nuovo singolo, “Stikide”: “Non sono solo figlia d’arte: vi svelo la mia musica”

Nell'intervista esclusiva la celebre figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha parlato della collaborazione con Deny K e Kiko El Crazy.

Deny K presenta il suo nuovo singolo in collaborazione con Jasmine Carrisi e Kiko El Crazy, stella da oltre 1,2 milioni di follower. Il progetto è stato proposto in anteprima nel corso di una serata con tanti ospiti vip, tra i quali Albano Carrisi e l’attrice Miriam Galanti, che hanno partecipato per applaudire questo nuovo brano che si preannuncia come una delle hit più ascoltate e ballate dell’estate.

Così Deny K, Jasmine Carrisi ed Kiko El Crazy hanno presentato “Stikide”, il nuovo singolo di prodotto da Techpro records.

“Stikide” è un brano influenzato da diversi generi musicali ma con sangue reggaeton, scritto dalla giovane promessa Deny K che punta alla sua consacrazione nell’olimpo musicale anche grazie alla collaborazione con Kiko El Crazy.

Ad ammaliare le sonorità la freschezza della giovane ma non meno grintosa Jasmine Carrisi, splendida negli outfit di Fabio Porliod, con due singoli all’attivo che evidenziano come il sound lo abbia nel sangue.

Lo styling è stato curato da Antonio Bardini. Proprio Jasmine Carrisi nell’intervista esclusiva ha presentato il suo nuovo singolo, “Stikide”, svelato i prossimi progetti e raccontato qualcosa in più su di sé.

Jasmine Carrisi, da “Stikide” ai prossimi progetti

Jasmine Carrisi, celebre figlia d’arte, ha raccontato la sua collaborazione con Deny K e Kiko El Crazy: “Ho sempre amato la musica reggaeton e quando mi hanno inviato il brano, che era già stato composto ma mancava una piccola parte all’interno, me ne sono subito innamorata.

Il suo sound fresco mi ha conquistata e sono felice di aver aderito al progetto”.

“Conoscevo già Kiko El Crazy, perché ho sempre ascoltato alcune sue canzoni, ma sia con lui sia con Deny K è stata la prima collaborazione. Adesso sono al lavoro su altre canzoni, mi piace sperimentarmi e non restare legata solo al panorama reggae.

Spero a fine estate, con l’arrivo di settembre, di far conoscere altre mie canzoni”, ha fatto sapere.

Nell’intervista Jasmine Carrisi ha parlato non solo di “Stikide”, ma ha anche confidato le sensazioni che prova essendo “figlia d’arte”. “Slegarmi dall’idea di essere “figlia d’arte” non è semplice, è un percorso lungo. Ma mi accorgo che continuando a presentare i miei progetti, la gente impara a conoscermi per quella che sono individualmente e non solo perché sono “figlia di”. Mi accorgo, anche sui social, che piano piano i fan si affezionano a me”.