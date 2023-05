Home > Askanews > Jasmine Trinca candidata ai David da regista: felice e commossa Jasmine Trinca candidata ai David da regista: felice e commossa

Roma, 10 mag. (askanews) – Felicità e commozione per Jasmine Trinca quest’anno candidata alla 68esima edizione dei David di Donatello per la prima volta non da attrice ma nella categoria “regista esordiente” per il suo film “Marcel!”. “Sono molto felice, è un vero e proprio esordio e c’è la felicità delle prime volte, non me l’aspettavo c’erano tanti registi e tante registe bravissimi, mi commuove un po’”, ha detto ad askanews alla fine della cerimonia di presentazione al Quirinale, aggiungendo “è una emozione diversa”.

