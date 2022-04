Jason Momoa smentisce il ritorno di fiamma con Lisa Bonet: “Non siamo tornati insieme”

Jason Momoa ha smentito le voci in circolazione in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Lisa Bonet.

Jason Momoa ha smentito le voci in circolazione in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Lisa Bonet, la celebre attrice madre dei suoi due figli.

L’attore ha dichiarato che lui e Lisa Bonet, nonostante abbiano mantenuto buoni rapporti, non sarebbero tornati insieme:

“Siamo una famiglia, abbiamo avuto due bellissimi figli. Ma non siamo tornati insieme”, ha dichiarato Momoa in merito al suo rapporto con la moglie.

Secondo indiscrezioni la crisi tra i due sarebbe stata causata da divergenze d’opinione in merito ai vaccini e all’emergenza Coronavirus (sembra che Lisa Bonet sia una fervente no-vax).

I due hanno annunciato il loro addio con un comunicato ufficiale in cui hanno fatto sapere: “È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione… emozioni e crescita dai cambiamenti epocali che si stanno verificando. E così condividiamo le notizie della nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando”.

Jason Momoa: la vita privata

Jason Momoa ha confessato di esser stato innamorato di Lisa Bonet fin da quando era bambino e la notizia del loro addio ha sconvolto i fan di tutto il mondo.

L’attore è rimasto in ottimi rapporti con l’attrice, sua figlia Zoe e l’ex marito, Lenny Kravitz, con cui sarebbe stato in un buon rapporto d’amicizia. Al momento dunque non sembrano esserci speranze di rivedere i due insieme e in tanti si chiedono quali saranno le novità in merito alla loro vita privata.