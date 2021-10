Jayne Rivera nella bufera: si è scattata delle foto con la bara del padre

Jayne Rivera è finita nell'occhio del ciclone: l'influencer ha posato difronte alla bara del padre appena morto e ha condiviso le foto sui social.

L’influencer Jayne Rivera è finita nell’occhio del ciclone dopo che sui social ha postato una foto in cui la si vedeva posare difronte alla bara del padre, veterano di guerra.

Jayne Rivera: la foto con la bara

L’influencer americana Jayne Rivera è stata costretta a cancellarsi dai social dopo che una vera e propria bufera l’ha travolta a causa di una sua foto difronte alla bara (aperta) del padre.

“Farfalla vola via, R.I.P papà, eri il mio migliore amico. Una vita ben vissuta“, ha scritto l’influencer, che in un batter d’occhio è stata ricoperta di critiche e insulti. Il suo gesto infatti ha indignato il popolo del web, che ha trovato le sue foto di cattivo gusto, superficiali e irrispettose. Il suo profilo ufficiale – seguito da centinaia di migliaia di utenti – è stato disattivato.

“Ho menzionato il problema di una cultura narcisista e performativa?”, ha dichiarato un utente, mentre un altro ha tuonato: “Vale davvero la pena avere figli?“.

Le foto scandalo hanno rapidamente fatto il giro del web e in poche ore Jayne Rivera è stata travolta da una vera e propria gogna mediatica.

Jayne Rivera: la replica

In seguito al polverone scatenato dalle foto incrimante Jayne Rivera ha rotto il silenzio affermando: “Ognuno gestisce la perdita di una persona casa come crede. Alcuni sono più tradizionali, mentre altri potrebbero incrociare dei taboo. Io ho trattato la celebrazione come se mio padre fosse vicino a me, posando per la fotocamera come ha fatto tante volte in precedenza.” L’influencer ha anche specificato che le foto sarebbero state pubblicate il giorno del funerale, mentre la morte del padre risalirebbe a una settimana prima: “Le persone non saranno d’accordo in ogni caso.

Ci sono abituata. Sono una Rivera. E so che mio padre è fiero di me e di come le cose sono andate. Non lo dimenticherò“, ha affermato.

Jayne Rivera: chi è

Jayne Rivera è una giovanissima influencer nata nel 2000. Sui social si è fatta conoscere da centinaia di migliaia di utenti grazie ai suoi consigli di bellezza e di benessere. La sua popolarità però, a quanto pare, potrebbe rivelarsi effimera: in tanti sui social si sono scagliati contro la giovanissima fashion blogger per gli scatti realizzati difronte alla bara del padre e la vicenda ha rapidamente fatto il giro del mondo scatenando l’indignazione generale.