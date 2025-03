"Je so' pazzo", Donald Trump secondo Giovanni Vernia

Milano, 17 mar. (askanews) – “Hello folks! hate Europe, I only like Naples, I love Naples, I love wonderful Pino Daniele. God bless Pino Daniele!”: con queste parole un inedito Donald Trump, nella parodia di Giovanni Vernia, direttamente dalla Casa Bianca e con la chitarra presenta la sua folle versione di “Je so’ pazzo”. Giovanni Vernia sta per tornare nel cast di GialappaShow dal 31 marzo su TV8 con tante sorprese.