Jean Todt, ex amministratore delegato e direttore generale della Ferrari, ha parlato della sua vita, della moglie Michelle Yeoh, vincitrice dell’Oscar, e di Michael Schumacher, in un’intervista al Corriere della Sera.

Jean Todt, le dichiarazioni sulla sua vita e sulla moglie

L’ex amministratore delegato e direttore generale della Ferrari, Jean Todt, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua vita privata e della moglie Michelle Yeoh, che ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista nel film Everything Everywhere All at Once. “La vita è fatta di capitoli. Nella mia ci sono stati quelli con la Peugeot, con la Ferrari, e con la Fia. E ora mi dedico alla sicurezza stradale da inviato speciale delle Nazioni Unite, bisogna combattere la ‘pandemia silenziosa’ sulle strade. Giro il mondo alla ricerca di soluzioni. E festeggio la nuova campionessa del mondo che ho in casa: la mia compagna” ha dichiarato Jean Todt.

“In tanti dentro la F1 mi rimpiangono? Sento poche persone lì dentro. Stefano Domenicali: dopo essere stato un mio collaboratore per 16 anni è diventato un amico. Mio figlio Nicolas, sono felice di non essere più un’ombra per lui. Ero più un disturbo che un aiuto. La vita è una successione di capitoli, l’ho raccontata in documentario e poi uscirà anche un libro” ha dichiarato. Todt ha poi spiegato che la notte degli Oscar è stata come vincere un Mondiale. “Quando hanno fatto il nome, ero felicissimo. So gli sforzi di Michelle, la prima attrice asiatica poi… A lei ho detto all’orecchio: ‘Provo la stessa sensazione di quando ho portato Michael (Schumacher, ndr) nel 2000 a Suzuka’. Stava scrivendo la storia. Perciò dico che abbiamo una nuova campionessa del mondo in famiglia” ha aggiunto.

Jean Todt su Schumacher: “Chi dice che sa qualcosa non sa niente”

“Lasciamolo tranquillo, rispettiamo la volontà di privacy di Corinna e dei figli, sappiamo che quell’incidente ha avuto delle conseguenze. Chi dice che sa qualcosa, non sa niente. Vado sempre a trovarlo. Lui e la sua famiglia sono la mia famiglia” ha dichiarato Jean Todt su Michael Schumacher, prima di parlare della Formula 1 attuale. “La Red Bull imbattibile? È molto forte, ma c’è anche l’Aston Martin: è cresciuta più di tutti da un anno all’altro” ha dichiarato. “Tempo e buone decisioni per prendere la gente giusta e metterla al posto giusto. Non solo tecnici. È indispensabile avere i migliori in ogni area. Un’azienda si giudica dalla porta d’ingresso. Dal modo in cui un operatore risponde al telefono. Bisogna prendere i migliori e poi coordinarli creando un ambiente fertile” ha aggiunto, sottolineando che augura il meglio alla Ferrari. Jean Todt ha parlato anche di Verstappen. “Veloce, sbaglia poco. È un combattente come Michael. Ma a livello umano conosco Max troppo poco per giudicarlo. Michael quando correva poteva sembrare un po’ presuntuoso e antipatico, ma era un atteggiamento che serviva a nascondere la sua timidezza. Era umile, si metteva sempre in dubbio. Non ha mai accusato la squadra, neanche quando a Silverstone per colpa nostra si sono rotti i freni. Non faccio paragoni ma un punto in comune lui e Max lo hanno: guidano per la squadra migliore e questo aiuta” ha concluso.