Jeff Beck, all'asta la collezione di chitarre della leggenda del rock

Londra, 14 gen. (askanews) – La collezione personale di chitarre di Jeff Beck va all’asta da Christie’s a gennaio. Alla vendita all’incanto andranno 130 chitarre, amplificatori e accessori che la leggenda del rock britannico, scomparso a 78 anni il 10 gennaio del 2023, ha utilizzato nel corso della sua carriera, durata quasi sessant’anni.

Amelia Walker, direttrice delle vendite e specialista delle collezioni private e iconiche di Christie’s Londra: “L’intera vendita è di circa 130 lotti, che comprendono 90 chitarre e circa 20 amplificatori, custodie, pedali ed effetti, e speriamo di realizzare più di un milione di sterline: detto questo, immaginiamo che alcune chitarre andranno ben oltre le nostre stime. Lo speriamo”, ha spiegato.

La chicca di questa vendita è sicuramente una delle sue chitarre più famose, la Gibson Les Paul chiamata “Oxblood”.

“Il lotto più importante all’asta si trova dietro di me. È una Gibson Les Paul del 1954, chiamata The Oxblood, un termine inventato dallo stesso Jeff. Jeff la acquistò alla fine del 1972 a Memphis, mentre era in tournée nella zona. Dal momento in cui la acquistò, divenne la sua chitarra principale per suonare e registrare per almeno i due o tre anni seguenti. Compare sulla copertina del suo primo album strumentale da solista, ‘Blow by Blow’, uscito nel 1975, e per molti fan è lo strumento simbolo di Jeff Beck”, ha spiegato ancora la direttrice delle vendite.