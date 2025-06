Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla festa pre matrimonio a Venezia

Venezia, 27 giu. (askanews) – Ecco il momento in cui il magnate di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno lasciato l’hotel Aman per andare insieme alla festa pre-matrimonio. La coppia si unirà in matrimonio venerdì con una cerimonia riservata a cui parteciperanno anche amici famosi su un’isola di San Giorgio Maggiore, a cui seguirà un gran ballo sabato.

Il magnate della tecnologia, 61 anni, e la sua fidanzata, 55 anni, hanno dato il via giovedì a una cerimonia di tre giorni con ospiti tra cui Leonardo Di Caprio, Kim e Khloe Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom e il cantante Usher. In città continua la polemica tra pro e contro il maxi evento.