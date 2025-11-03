Jeff Koons a Fiorenzuola con la mostra "Balloons & Wonders"

Milano, 3 nov. (askanews) – Un colosso del sistema dell’arte contemporanea globale e la provincia italiana: Jeff Koons, artista simbolo del cambio di paradigma che ha vissuto il mercato negli ultimi decenni, arriva a Fiorenzuola d’Arda, comune di 15mila abitanti in provincia di Piacenza con la mostra “Balloons & Wonders”, realizzata in collaborazione con Deodato Arte e curata da Luca Bravo.

“Il pubblico – ha detto i curatore ad askanews – si troverà di fronte le tre collezioni più note di Koons, a patire dalle Antiquity dove lui rilegge l’arte classica con gli occhi di una società odierna.

Poi passiamo nella collezione della Gazing Ball dove ci sono queste riproduzioni perfette di opere del passato occidentale: Manet, Leonardo, Gauguin, Rubens, con queste contaminazioni, queste sfere specchianti dove appunto Koons non fa altro che renderci partecipi all’opera, noi ci riflettiamo nell’opera”.

L’ultima parte della mostra è poi dedicata ai celebri Balloon Animals, che sono entrati nell’immaginario collettivo. Re del Kitsch, ma anche artista profondo e capace di una critica seria alla nostra realtà, Koons ha saputo dare una forma diversa al mainstream, ha ribaltato le prospettive, spostando spesso sullo spettatore la ricerca di senso problematico dei suoi lavori, al di là dei lustrini e della patinatura.

“Questa non è solo una mostra, ma un vero proprio percorso emozionale e immersivo che passa in tutte le contraddizioni, in tutte le contraddizioni e in tutte le sue provocazioni. Jeff Koons oggi va al di là di un semplice artista, questo è un binomio tra arte e spettacolo. Non chiedetevi cosa significa un’opera di Jeff Koons, ma chiedetevi piuttosto perché state sorridendo quando la guardate, perché Jeff Koons è una carezza poi al narcisismo collettivo”.

La mostra rappresenta poi, ovviamente, anche un’occasione per il Comune di Fiorenzuola, che l’ha realizzata insieme alla gallerie Deodato. Marcello Minari è l’assessore al Commercio e allo sviluppo della cittadina emiliana. “È una grossa sfida – ci ha spiegato – perché per un comune di medie dimensioni come il nostro organizzare un evento di questa portata è sicuramente impegnativo, ma anche una grande occasione di portare tante persone da tutto il nord Italia, speriamo anche oltre, nella nostra città che essendo anche la porta della vallata copre un ruolo importante a livello turistico, quindi crediamo che iniziative di questo tipo siano molto importanti per lo sviluppo del territorio”.

“Ballons & Wonders” è aperta al pubblico a Palazzo Bertamini Lucca a Fiorenzuola d’Arda dal 4 ottobre prossimo e fino al 6 aprile 2026.