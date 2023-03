Jeff Thomas è morto a 35 anni: si ipotizza il suicidio

Jeff Thomas, modello americano molto apprezzato, è stato trovato morto all’età di 35 anni. Secondo le prime indagini, potrebbe trattarsi di suicidio.

Jeff Thomas è morto all’età di 35 anni

Il modello americano Jeff Thomas è stato ritrovato morto nella sua casa di Miami. Stando a quanto riporta TMZ, la polizia è stata allertata proprio dai vicini che hanno telefonato loro per dire che un uomo si era tolto la vita. Al momento, sono ancora in corso le indagini.

L’ipotesi del suicidio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Jeff Thomas è morto mercoledì scorso, poco dopo il decesso. Ad allertare le forze dell’ordine i vicini di casa, che hanno parlato proprio di suicidio. TMZ ha sottolineato che l’autopsia è già stata fatta, ma per ora non si possono ancora affermare con certezza le cause della morte.

L’ultimo post di Jeff Thomas

Jeff Thomas ha condiviso l’ultimo post social proprio nel giorno della sua morte. Poche ore prima del decesso ha postato una foto che lo ritraeva in piscina. A didascalia, ha scritto: “Un tuffo freddo al giorno toglie il medico di torno“. Dalle sue parole, purtroppo, non si è colto alcun tipo di malessere. Gli amici e i conoscenti sono increduli.