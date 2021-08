Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno una liaison top secret? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete.

Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme? L’indiscrezione sui due ex protagonisti di Friends impazza in rete facendo sognare centinaia di fan.

Jennifer Aniston e David Schwimmer insieme

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Jennifer Aniston e David Schwimmer avrebbero dato inizio ad una liaison.

Di recente i due avevano preso parte alla reunion di Friends dove non avevano fatto segreto di aver avuto una cotta l’uno per l’altra all’epoca delle riprese. Entrambi avevano poi specificato che tra loro non fosse mai nata alcuna storia d’amore perché all’epoca entrambi erano impegnati in altre relazioni. Oggi si da il caso però che entrambi siano single: la Aniston ha alle spalle due matrimoni falliti (quello con Brad Pitt e quello con Justin Theroux), David Schwimmer invece è stato sposato con la fotografa inglese Zoe Buckman (da cui avuto sua figlia Cleo) con cui ha annunciato la separazione nel 2017.

Jennifer Aniston: l’indiscrezione

Durante la reunion di Friends Jennifer Aniston non aveva negato di aver provato dei sentimenti per David Schwimmer quando, ancora giovanissimi, avevano iniziato a interpretare il ruolo di Rachel e Ross all’interno della serie cult statunitense. I due avevano sfogato con i loro personaggi il loro interesse reciproco, ma fuori dal set hanno ammesso di non aver mai avuto una liaison. Adesso, secondo il rumor in circolazione, Schwimmer ha lasciato New York per raggiungere la Aniston a Los Angeles, dove avrebbero dato inizio ad una liaison.

I due sono rimasti amici fin dai tempi di Friends e continuerebbero a sentirsi con regolarità anche con gli altri ex membri del cast.

Jennifer Aniston: la vita privata

Jennifer Aniston non ha avuto figli e in passato è stato al centro del gossip per il suo matrimonio con il divo Brad Pitt, naufragato quando lui avrebbe conosciuto Angelina Jolie (oggi sua ex moglie) sul set di Mr e Mrs Smith.

Per diverso tempo si è vociferato che i due attori avessero in corso un ritorno di fiamma, ma la voce non ha mai trovato conferma da parte dei due diretti interessati (che, comunque, hanno mantenuto rapporti pacifici). La Aniston è stata in seguito sposata con Justin Theroux, ma il matrimonio si è concluso in un nulla di fatto dopo appena due anni.