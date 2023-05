Jennifer Lawrence a Cannes con un documentario sulle donne afghane

Roma, 22 mag. (askanews) – La star americana Jennifer Lawrence sul tappeto rosso della 76esima edizione del Festival di Cannes, ma questa volta in veste di produttrice di “Bread and Roses”, documentario che esplora la vita quotidiana di tre donne nelle settimane che seguirono la presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan. Con lei sul red carpet la regista afghana Sarah Mani, in tailleur bianco, e il cast.