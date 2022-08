Jennifer Lopez a Capri: il costo degli outfit è da capogiro

Jennifer Lopez ha conquistato i fan con il look gioiello da lei sfoggiato a Capri. Tutto quello che c'è da sapere.

Jennifer Lopez è in vacanza a Capri e uno dei look da lei sfoggiati sull’isola ha rapidamente fatto il giro del mondo conquistando fan e ammiratori.

Jennifer Lopez: il look a Capri

Per le sue vacanza a Capri Jennifer Lopez ha sfoggiato un look gioiello che ha fatto il pieno di like sui social.

La cantante ha indossato un caftano ricoperto di pietre preziose e una borsa Valentino dal valore di 3000 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di orecchini a cerchio dorati e ha raccolto i suoi capelli in uno chignon.

La popstar ha cenato nel ristorante Villa Verde, dove in suo omaggio le è stata preparata una pizza a forma di cuore e dove i camerieri hanno cantato per lei il brano That’s Amore di Dean Martin.

Le nozze con Ben Affleck

Da poco la cantante ha svelato al mondo di aver sposato l’amore della sua vita, Ben Affleck. I due sono tornati insieme dopo 20 anni dalla loro rottura e hanno deciso ben presto di convolare a nozze.

La cantante è più felice che mai del ritorno di fiamma con l’attore e a tal proposito ha detto: “Oggi siamo più adulti, intelligenti, abbiamo più esperienza ci troviamo in fasi diverse della nostra vita, abbiamo dei figli e dobbiamo essere molto consapevoli di tutto ciò. Siamo così prudenti perché è un momento molto bello per tutti noi”.