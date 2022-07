Jennifer Lopez arriva a Capri per l’evento benefico Unicef

Capri (Napoli), 29 lug. (askanews) – Jennifer Lopez è arrivata a Capri per uno degli degli eventi clou dell’estate sull’isola. JLo, bellissima, ha attraversato a piedi a passo svelto le stradine del centro di Capri attorniata da bodyguard e collaboratori. Con lei anche i figli Emme e Maximilian, avuti dall’ex marito Marc Anthony.

In un video che circola sui social si vede l’attrice, cantante e ballerina, 53 anni, fresca di nozze con Ben Affleck, di cui però si nota l’assenza, che (giovedì 28 luglio) esce da un noto ristorante di Capri.

L’evento che la vedrà protagonista, è in programma sabato 30 luglio alla Certosa di San Giacomo, dove si esibirà live nell’ambito della serata di gala “LuisaViaRoma for Unicef”. Un evento benefico, che si tiene a Capri per il terzo anno e che richiamerà tanti ospiti vip da tutto il mondo.

Per partecipare alla serata i prezzi variano da 8mila a 25mila euro a persona e fino a 250mila euro per tavolo, con ricavato in beneficenza.

Durante il gala sarà proiettato un documentario realizzato in Giordania ed è previsto anche un collegamento live con Unicef in Ucraina.

Quindi l’attesissima asta benefica a favore dell’Unicef: tra i pezzi unici, per collezionisti, che saranno battuti in Certosa anche una moto Harley Davidson Captain America e il bolide rosso Ares S1 Project Speedster, che da alcuni giorni sono esposti in Piazzetta tra la curiosità di turisti e residenti.

