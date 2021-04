Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: “Continueremo a sostenerci a vicenda”

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono separati: l'annuncio ufficiale della coppia.

Dopo le indiscrezioni sempre più insistenti in merito alla loro presunta rottura, Jennifer Lopex e Alex Rodriguez hanno annunciato di essersi separati.

Jennifer Lopex e Alex Rodriguez si sono lasciati

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è giunta al termine.

La voce sulla rottura tra i due aveva già iniziato a circolare alcune settimane fa, ma i due personaggi famosi hanno dato la conferma solo ora: entrambi hanno espresso il desiderio di continuare a frequentarsi come semplici amici e hanno sottolineato di essersi lasciati pacificamente. “Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai figli l’uno dell’altra.

Per rispetto nei loro confronti, l’unico altro commento che intendiamo fare consiste nel ringraziare tutti coloro che ci hanno inviato parole gentili e di supporto”, hanno fatto sapere la cantante e lo sportivo nel loro comunicato ufficiale.

La coppia era legata dal 2016 e fino a pochi mesi fa si erano mostrati più uniti e felici che mai. L’annuncio della loro separazione giunte come un fulmine a ciel sereno per i tanti fan che finora avevano sognato i fiori d’arancio per la coppia.

A quanto pare la rottura sarebbe comunque avvenuta in maniera pacifica.