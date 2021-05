Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme? Fuga romantica per i due

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme? I due sarebbero stati avvistati durante una fuga romantica in Montana.

All’indomani dall’annuncio di divorzio tra Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez sembra che la famosa cantante si sia riconsolata con il suo famoso ex, Ben Affleck, con cui sarebbe stata sorpresa durante una fuga romantica in Montana.

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme

Stando a un rumor diventato sempre più insistente nelle ultiem ore sarebbe in atto un ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due avrebbero ricominciato a frequentarsi da alcune settimane, e sarebbero stati avvistati insieme prima a Los Angeles e poi in Montana. La questione non ha ricevuto conferme per il momento da parte dei due diretti interessati, e del resto solo un paio di settimane fa Jennifer Lopez ha confermato il suo addio ad Alexander Rodriguez, a cui era legata da ben 5 anni.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: ex coppia d’oro

Quella tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata una storia importante nonostante sia durata soltanto 3 anni e si sia conclusa a un passo dall’altare. In tanti tra i fan dell’ex coppia hanno sognato in questi anni di vederli di nuovo insieme. Lui, in seguito alla rottura con JLo, si è legato a Jennifer Garner (madre dei suoi tre figli), mentre JLo è stata sposata con Marc Anthony (padre dei suoi due figli gemelli, Emme e Max).

Jennifer Lopez: la rottura con Alexander Rodriguez

Nonostante sembrasse felice ed affiatata con Alex Rodriguez, la cantante ha recentemente ufficializzato la fine della loro storia d’amore. I due hanno rilasciato un comunicato ufficiale in cui hanno fatto sapere di aver mantenuto buoni rapporti nonostante la rottura e di considerarsi comunque buoni amici. Da tempo JLo e Rodriguez vivevano insieme ai loro rispettivi figli e in tanti credevano che la storia d’amore tra i due fosse destinata a durare.

Per il momento la cantante non ha confermato né smentito le voci in circolazione sul suo presunto ritorno di fiamma con Ben Affleck, e in tanti tra i suoi fan dei social non vedono l’ora di sapere la verità in merito alla vicenda. L’ultima volta in cui la coppia era stata avvistata insieme era il 2004, e da allora nulla ha lasciato presagire un possibile riavvicinamento tra i due divi. La notizia della loro liaison verrà confermata?