Jennifer Lopez e Ben Affleck: la luna di miele nella villa di Clooney a Como

La prima tappa della luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata alla villa di George Clooney, sul lago di Como.

Dopo il sontuoso matrimonio in Georgia, Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero partiti alla volta dell’Italia, dove sarebbero stati ospitati da George Clooney.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: la luna di miele

Dopo le nozze lampo a Las Vegas Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati per la seconda volta con una sontuosa cerimonia in Georgia.

Per la luna di miele la coppia avrebbe optato per l’Italia e, non appena arrivati, sono stati ospitati dall’amico George Clooney nella sua lussuosa villa sul lago di Como. La coppia avrebbe cenato al Tremezzo e a seguire si sarebbe concessa un giro in motoscafo sotto il chiaro di luna. In tanti sono curiosi di sapere quali altre mete del Bel paese i due visiteranno nelle prossime settimane e, per il momento, sulla questione vige il massimo riserbo.

Jennifer Lopez e George Clooney sono amici di vecchia data e la popstar non è l’unica celebrità che il famoso attore ha ospitato nella sua famosa villa Oleandra.

La villa sul lago di Como

Clooney è un grande amante dell’Italia e da molti anni possiede una villa sul lago di Como. Proprio lì avrebbe incontrato la moglie Amal Alamuddin, con cui avrebbe avuto degli amici in comune. In tanti sono curiosi di sapere se le quattro celebrities si mostreranno insieme nei prossimi giorni e se ci saranno ulteriori novità riguardanti il ritorno di fiamma dei Bennifer.