Jennifer Lopez e Ben Affleck si fidanzano: lei mostra l’anello

Per Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero esserci presto fiori d'arancio. La coppia hollywoodiana si è fidanzata.

In molti lo avevano sognato e persino sperato. Finalmente è accaduto: Jennifer Lopez e Ben Affleck, una delle coppie più amate di Hollywood si è fidanzata…di nuovo. I due che circa una ventina di anni fa erano stati vicinissimi al grande passo, ci hanno riprovato.

La conferma è stata data dalla stessa cantante sul suo sito web. Dalle immagini che si sono rapidamente diffuse, emerge la grande emozione dell’artista quando guarda l’anello.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la cantante annuncia il fidanzamento

“Ho una storia speciale da condividere con voi”, sono queste le poche e semplici parole che Jennifer Lopez ha scritto in una storia pubblicata su Instagram. Da lì il visitatore del profilo di JLo viene indirizzato al sito web ed è proprio lì che è stata annunciata la bellissima notizia del fidanzamento. Anche la sorella della cantante ha commentato il lieto evento: “Così è accaduto”, una frase questa che lascia davvero poco spazio ad altre interpretazioni e conferma una volta di più le nozze in arrivo della coppia.

Jennifer Lopez: “Abbiamo più esperienza”

“Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti nel 1991 nel brano “Amici mai” e in effetti, non c’è frase più vera e adatta. Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano fidanzati nei primi anni 2000. Anche in quel caso arrivarono ad un passo dall’altare, ma poi la loro vita ha preso strade diverse. Il passare del tempo non ha però evidentemente cancellato tutto e, a circa vent’anni di distanza, i due si sono ritrovati con una consapevolezza nuova e chissà che questa volta la favola non giunga veramente al lieto fine.