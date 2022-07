Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati

Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero coronato il loro sogno d'amore.

La storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è iconica. Ora le due star avrebbero finalmente coronato il loro sogno d’amore. Ben e J Lo sarebbero finalmente divenuti marito e moglie. Una cerimonia che pare essersi svolta lontano dalle macchine fotografiche dei paparazzi.

Probabilmente Ben e Jennifer hanno voluto tenete tutto in gran segreto, ma finalmente adesso qualcosa inizia a trapelare. Secondo i documenti del tribunale, ottenuti da TMZ, la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella contea di Clark, NV, che è stata ritirata sabato 16 luglio. I nomi che appaiono sul documento sono quelli legali: Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sposati? I dubbi sono pochi

Una fonte collegata ai Bennifer ha confermato l’avvenuto matrimonio e del resto la licenza è un segnale che ora i due siano marito e moglie. Sempre TMZ aveva informato dell’avvistamento di Jennifer Lopez a inizio anno mentre indossava un anello di fidanzamento. In tale occasione stava acquistando dei mobili con la figlia 14enne Emme. Un indizio che lasciava trapelare una simile evoluzione. In seguito l’annuncio del nuovo fidanzamento tra Ben Affleck J Lo.

Una storia d’amore iniziata nel 2002

Ben Affleck e Jennifer Lopez si fidanzarono per la prima volta alla fine del 2002, per poi lasciarsi due anni dopo con grande rammarico per i fan della coppia. Entrambi hanno avuto relazioni separate, inclusi matrimoni e figli, ma gli ex si sono riuniti quasi un anno fa. Un amore mai dissolto, anzi, rafforzatosi. Probabilmente Ben e Jen sono destinati a rimanere insieme per tutta la vita. Un’affermazione un po’ troppo romantica e azzardata? Staremo a vedere…