Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati di nuovo: location, abiti e dettagli della cerimonia

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati di nuovo, nella tenuta “piantagione” dell’attore in Georgia, da 8,9 milioni di dollari. Una cerimonia con amici e parenti, a differenza della prima, avvenuta a Las Vegas, lontano dai riflettori. L’unione arriva 20 anni dopo il primo appuntamento della coppia. Una festa davvero incredibile, per cui la Lopez ha chiesto agli ospiti di vestirsi tutti di bianco, per evitare il contrasto con il suo abito di Ralph Lauren.

Anche le decorazioni e i fiori erano bianchi. Il menù comprendeva braciole di maiale fritte, riso e verdure, un alimento base di Porto Rico, da dove viene la famiglia della cantante, insieme ad altre prelibatezze barbecue, compreso pollo arrosto e formaggio. Presenti moltissime star, come Matt Damon, George Clooney, ane Fonda, Renee Zellweger e Jimmy Kimmel. Gli ospiti sono stati intrattenuti con barili di Jack Daniels.

La sicurezza si è stretta intorno alla proprietà prima della cerimonia.

Sono stati installati grandi cancelli ed erano presenti agenti della polizia pronti a dare dei polsini a tutti i partecipanti, controllando i nomi. Hanno ottenuto anche il permesso per lo spettacolo pirotecnico. Sono stati avvistati anche droni ed elicotteri in cielo e barche di sicurezza sul fiume.

Matrimonio Bennifer: la location

La proprietà, costruita nel 2000, è una piantagione d’imitazione a Riceboro, in Georgia, che si affaccia sul fiume North Newport.

È stata decorata con una lunga passerella bianca ed è stata allestito un tendone per coprire gli ospiti. Quando Ben Affleck ha acquistato la proprietà sperava di costruire una cappella. La proprietà era originariamente sede di una “fiorente” piantagione di riso conosciuta come Hampton Pastures ed era di proprietà di Roswell King. Secondo alcune fonti, nella casa c’erano alcune cose che non erano all’altezza degli standard di Jennifer Lopez, come strade piene di buche, che sono state messe a posto prima della cerimonia. Nella tenuta sono stati portati diversi cavalli, a disposizione degli ospiti. L’attore aveva deciso di mettere in vendita la casa, per 8,9 milioni di dollari, ma poi hanno deciso di tenerla per svolgere la cerimonia.

Matrimonio Jennifer Lopez e Ben Affleck: ospiti e abiti

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati con una cerimonia mozzafiato, davvero incantevole. JLo indossava uno splendido abito bianco Ralph Lauren couture, mentre Ben Affleck ha scelto un elegante smocking bianco e nero abbinato. La coppia è stata seguita da amici e familiari, compresi i loro figli. Insieme all’attore erano presenti i tre figli avuti dal matrimonio con Jennifer Garner, ovvero Violet, 16 anni, Seraphina, 13 anni e Sam, 11 anni. Con JLo erano presenti i suoi gemelli, Emme e Max, di 14 anni, avuto con Marc Anthony. Tra gli ospiti sono stati avvistati Matt Damon e la moglie Luciana Barroso, il regista Kevin Smith, con la moglie Jennifer Schwalbach Smith, e l’attore Jason Mewes. Presenti anche George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger e Jimmy Kimmel. Assente il fratello minore di Affleck, Casey, e anche la ex moglie dell’attore, Jennifer Garner, rimasta una sua grande amica.