Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: l’amore è paziente

Roma, 18 lug. (askanews) – È la notizia di gossip dell’estate: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas. La storica coppia di Hollywood si è ricongiunta per la gioia dei fan dopo essersi innamorata nel 2002 sul set di un film, lasciata 18 mesi dopo per “l’eccessiva attenzione mediatica” e dopo 20 anni, ad aprile 2021 essere tornata insieme fino al matrimonio a sorpresa di ora.

“Lo abbiamo fatto”, ha annunciato l’attrice sul suo sito internet “On the JLo” dove sono apparsi i primi scatti dei due in abito bianco.

“L’amore è bello. L’amore è gentile. E si dà il caso che l’amore sia paziente. Paziente per venti anni”. Sul suo profilo Instagram, JLo ha pubblicato una foto di mattina tra le lenzuola del letto con l’anello nuziale al dito in primo piano.

L’attrice e cantante ha raccontato che i due il 16 luglio sono volati a Las Vegas e si sono messi in coda per un matrimonio insieme a quattro altre coppie.

I “Bennifer”, come li chiamano media e fan, hanno coronato il loro sogno d’amore. Per JLo è il quarto matrimonio. Con uno dei mariti, il cantante Marc Anthony, ha avuto una coppia di gemelli. Ben Affleck è stato sposato tra il 2005 e il 2018 con l’attrice Jennifer Garner e con lei ha avuto tre figli.

“Hanno ragione a dire che ‘tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore (“all you need is love”, ndr.)”, ha scritto ancora JLo. “Siamo grati di averne in abbondanza, una nuova meravigliosa famiglia con cinque figli incredibili e una vita che non abbiamo mai avuto più ragione di aspettarci”.