Jennifer Lopez ha restituito ad Alex Rodriguez un lussuoso regalo? Fan in tilt

Jennifer Lopez ha restituito al suo ex, Alex Rodriguez, un lussuoso regalo? La vicenda ha sollevato i dubbi dei fan della rete.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati e oggi la cantante è uscita allo scoperto con Ben Affleck. I fan sui social però non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio riguardante un lussuoso regalo fatto da Rodriguez alla sua celebre ex.

Jennifer Lopez: il regalo restituito

Sui social Alex Rodriguez ha postato una foto in cui è ritratto accanto ad una decappottabile rossa Porsche 911 GTS e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che, quella stessa auto, sarebbe stata donata dall’ex giocatore di baseball a Jennifer Lopez, a cui è stato legato per 4 anni (prima che la cantante uscisse allo scoperto con Ben Affleck). Al momento non è chiaro se sia stata Jennifer a restituire il famoso regalo all’ex fidanzato o se invece sia stato Alex Rodriguez a volerlo indietro, quel che è certo è che la vicenda ha mandato in tilt i fan della rete.

“Sembra che JLo abbia lasciato non solo te, ma anche la macchina rossa”, ha ironizzato qualcuno tra i commenti al post di Rodriguez. La macchina era stata donata dallo sportivo a JLo in occasione del suo 50esimo compleanno, nel 2019.

La cantante, in quell’occasione, aveva posato davanti all’auto da 140.000 dollari con un completo rosso abbinato. Solo qualche giorno fa, JLo ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano a fianco di Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez: la vita privata

Pochi mesi fa Jennifer Lopez ha annunciato la fine della sua relazione con Alex Rodriguez, con cui si è detta intenzionata a mantere “rapporti d’amicizia”. Poco tempo dopo però, la cantante ha cancellato tutte le foto in cui i due erano ritratti insieme sui social, e avrebbe smesso anche di seguire il profilo del famoso ex fidanzato. Nel frattempo la cantante è uscita allo scoperto con Ben Affleck, con cui sta vivendo un inaspettato ritorno di fiamma dopo quasi 20 anni dal loro primo addio.

Jennifer Lopez: l’amore

JLo ha avuto una vita amorosa piuttosto movimentata: divorziata tre volte ha avuto i suoi due figli gemelli, Emme e Max, insieme all’ex marito Marc Anthony. A giugno 2021 ha ufficializzato il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck (con cui si era lasciata a un passo dall’altare nel 2004) e i due sarebbero già pronti per andare a convivere.