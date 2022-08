Jennifer Lopez, il messaggio del cognato: “Benvenuta in familia, sei un gioiello”

Casey Affleck ha dedicato un tenero messaggio a Jennifer Lopez per le sue nozze con Ben Affleck.

Mentre Jennifer Lopez ha condiviso sui social le prime foto del suo lussuoso matrimonio con Ben Affleck in Georgia, il fratello dell’attore, Casey Affleck, le ha dedicato un tenero messaggio.

Jennifer Lopez: il messaggio del cognato

Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck con una lussuosa cerimonia in Georgia e in queste ore il fratello dell’attore, Casey Affleck, le ha dedicato un tenero messaggio in cui ha scritto: “Vale la pena aspettare le cose belle (…) Ecco i colpi di scena, i nuovi inizi e la ricerca di nuove riserve di vecchi amori.

Benvenuta in famiglia. Preparati per qualche vera difficoltà! Sto scherzando. Jen, sei un gioiello. Ti amiamo davvero tanto”.

Alle nozze erano presenti i familiari e gli amici più intimi delle due celebrità, mentre sarebbe stata assente l’ex moglie di Ben Affleck Jennifer Garner (che sembra abbia declinato l’invito per motivi di lavoro).

Il ritorno di fiamma

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme 20 anni dopo la loro prima storia d’amore.

Nel frattempo i due si sono costruiti delle famiglie con altri partner e solo un anno fa hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, coronato dalle nozze e da un grande anello di fidanzamento. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla celebre coppia, che oggi sembra essere più unita che mai.