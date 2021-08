Jennifer Lopez, il prezioso regalo per le figlie di Ben Affleck

Jennifer Lopez avrebbe fatto uno speciale regalo alle due figlie che Ben Affleck ha avuto insieme all'ex moglie, Jennifer Garner.

Dopo aver annunciato al mondo intero il loro ritorno di fiamma, Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero conosciuto i loro rispettivi figli e JLo avrebbe fatto un prezioso regalo alle figlie dell’attore.

Jennifer Lopez: il regalo alle figlie di Ben Affleck

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ormai ufficiale e, secondo indiscrezioni, la celebre popstar avrebbe fatto un regalo alle due figlie che l’attore ha avuto insieme all’ex moglie Jennifer Garner, con cui ha mantenuto buoni rapporti. JLo avrebbe portato alle due ragazze, Seraphina e Violet, due preziose collane identiche. La cantante starebbe cercando di instaurare con loro un buon rapporto, e del resto Ben Affleck avrebbe già conosciuto in passato i suoi due figli gemelli Emme e Max, nati dall’amore per Marc Anthony.

Ora che il ritorno di fiamma è ufficiale i due divi starebbero cercando un lussuoso appartamento in cui andare a vivere insieme e secondo indiscrezioni avrebbero messo gli occhi su una lussuosa villa a Beverly Hills.

Jennifer Lopez: Alex Rodriguez e la rottura

Per quanto riguarda invece la relazione tra JLo e il suo ex compagno, Alex Rodriguez, i due avrebbero messo definitivamente fine al rapporto (nonostante avessero annunciato di essersi lasciati pacificamente).

Jennifer Lopez avrebbe cancellato dai social tutte le foto in cui era ritratta insieme al giocatore di football e inoltre i due avrebbero smesso di seguire i loro rispettivi profili.

Jennifer Lopez: il ritorno di fiamma

Da oltre 20 anni Jennifer Lopez e Ben Affleck conducevano vite separate e la possibilità di un ritorno di fiamma tra i due sembrava ormai un’ipotesi impossibile da credere. Dopo la separazione dall’attore JLo ha avuto i suoi due figli insieme a Marc Anthony mentre Ben Affleck ha avuto tre figli insieme all’ex moglie Jennifer Garner, che gli è rimasta accanto anche dopo la separazione aiutandolo a superare i suoi problemi d’alcolismo.

Oggi sembra che i due siano riusciti a costruire una vera e propria “famiglia allargata” e in tanti sono curiosi di sapere quale sarà il futuro della coppia e se, soprattutto, la loro relazione sia destinata a durare. Per il momento i due hanno trascorso l’estate all’insegna dell’amore e del relax, girando per alcune delle più belle mete italiane a bordo di un lussuoso yacht.