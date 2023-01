Jennifer Lopez: il suo segreto per sembrare giovane anche dopo i 50 anni

Jennifer Lopez ha svelato per la prima volta quale sarebbe il suo segreto di bellezza per sembrare più giovane.

Jennifer Lopez è considerata una delle donne più belle del mondo anche ora che ha superato i 50 anni d’età e lei stessa ha svelato quale sarebbe il suo segreto per stare sempre al meglio e sembrare più giovane.

Jennifer Lopez: il segreto di bellezza

Jennifer Lopez è più bella e radiosa che mai e lei stessa ha voluto svelare ai fan quale sarebbe il suo segreto per avere sempre una pelle bella e riposata: la cantante ha assicurato che dormirebbe il più possibile e almeno pe 8 ore al giorno. JLo avrebbe attraversato un periodo difficile a causa degli attacchi di panico che le avrebbero tolto la serenità per riposare al meglio e lei stessa ha ammesso di essersi affidata ad un terapeuta per cercare di risolvere la situazione e riposare il prima possibile.

Tra gli altri segreti della popstar vi sarebbero una bevanda a base di zenzero, che la aiuterebbe a sentirsi più energica fin dal mattino, e infine l’acido glicolico, un siero che le permette di esfoliare la pelle del viso e avere un incarnato natualmente luminoso. La cantante ha ovviamente specificato di non bere alcolici, caffè e di non fumare, tutti fattori che avrebbero contribuito a rendere visiblmente “più giovane” il suo aspetto.

Jennifer Lopez oggi sembra essere più felice che mai accanto a Ben Affleck, con cui è convolata a nozze a 12 anni dalla loro storica separazione. I due hanno confessato di essere più innamorati che mai e hanno dunque smentito le voci che li volevano di nuovo in crisi.