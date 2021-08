Jennifer Lopez, l’addio ad Alex Rodriguez è anche social: cos’è successo

Jennifer Lopez ha messo definitivamente la parola fine alla sua storia con Alex Rodriguez: la cantante ha smesso di seguire l'ex compagno sui social.

Dopo aver ufficializzato il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha definitivamente archiviato la sua separazione da Alex Rodriguez: la popstar ha smesso di seguire il giocatore di football sui social.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: la fine della storia

Pochi mesi fa Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficializzato la fine della loro storia con un comunicato in cui hanno fatto sapere che sarebbero “rimasti buoni amici”. A seguire JLo è stata più volte avvistata con l’ex storico compagno, Ben Affleck, e recentemente i due hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma durante una vacanza a Positano. Alex Rodriguez intanto è stato paparazzato a sua volta con la sua ex moglie, Cynthia Curtis, ma non è giunta alcuna conferma in merito a una loro presunta relazione.

Sui social intanto sembra che Jennifer Lopez abbia deciso di mettere nuovamente la parola “fine” al suo rapporto con Rodriguez: la celebre cantante ha infatti smesso di seguire il giocatore di football, e inoltre dai suoi profili social sarebbero sparite tutte le foto in cui i due erano ritratti insieme. Sulla vicenda JLo non ha rotto il silenzio, ma quel che è certo è che lei e Affleck vogliano fare sul serio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno di fiamma

Dopo quasi 20 anni dalla loro prima liaison (terminata ad un passo dall’altare) Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. I due si sono concessi una vacanza in yacht in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia e, a seguire, hanno iniziato a cercare una casa insieme a Los Angeles. Secondo indiscrezioni la coppia avrebbe già messo gli occhi su una lussuosa villa dal costo complessivo di 85 milioni di dollari.

Per il momento i due non hanno rotto il silenzio in merito al loro clamoroso e discusso ritorno di fiamma, ma in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

Jennifer Lopez: i figli

JLo è madre di due figli gemelli, Emme e Max, nati dalla sua lunga relazione con l’ex marito, Marc Anthony. Ben Affleck invece ha avuto tre figli insieme alla sua ex moglie, l’attrice Jennifer Garner: Violet Anne (nata nel 2005), Seraphina Rose Elizabeth (nata nel 2009) e Samuel Garner (nato il 27 febbraio 2012).