Jennifer Lopez, l’ex marito sul matrimonio con Ben Affleck: “Non durerà”

L'ex marito di Jennifer Lopez ha parlato del matrimonio della cantante con l'attore Ben Affleck: a suo dire non avrà vita lunga e ha spiegato il perché.

Ojani Noa (48 anni) è uno chef di origine cubana ed ex marito di Jennifer Lopez, il primo per la precisione. Ojani ha parlato delle nozze tra JLO e Ben Affleck. Si tratta del quarto matrimonio per la cantante. A detta di Noa, la storia tra l’attore e la popstar non è destinata a durare a lungo, in quanto Jennifer ama essere innamorata, ma essendo una persona proiettata in avanti dal punto di vista professionale e privato, potrebbe divorziare e sposarsi altre volte.

Insomma, il numero di matrimoni per Jennifer Lopez è destinato a salire, almeno secondo i pronostici di Ojani Noa.

Jennifer Lopez: le perplessità dell’ex marito

Intervistato Al Daily Mail, Ojani Noa ha parlato del matrimonio tra l’ex moglie e Ben Affleck. Lo chef ha detto: “Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che durerà” in quanto “Jen adora essere innamorata, ma è stata fidanzata sei volte”.

Il 48enne ha fatto osservare come Affleck sia il marito numero 4, mentre lui è stato il numero uno. All’epoca Jennifer gli avrebbe detto che era l’amore della sua vita, ma così non è stato.

La previsione di Ojani Noa

Ojani Noa ha fatto una previsione sul futuro dell’ex moglie Jennifer Lopez: “Penso che si sposerà almeno sette o otto volte, è una persona sempre proiettata in avanti nella vita professionale e in quella privata”.

Il matrimonio tra Ojani e Jennifer è durato solo un anno.