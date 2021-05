Jennifer Love Hewitt mamma per la terza volta: l’annuncio sui social

A 42 anni Jennifer Love Hewitt aspetta il terzo figlio dal marito Brian Hallisay, dopo Autumn James e Atticus James

A 5 anni di distanza dalla sua ultima gravidanza, Jennifer Love Hewitt sarà mamma per la terza volta. È stata lei stessa a darne ufficialmente notizia sui social, con un post davvero simpatico pubblicato sul suo profilo Instagram. In esso ha dunque comunicato a tutti i suoi fan di essere in dolce attesa nonché molto entusiasta di questa novità dopo averci a un lungo sperato.

Jennifer Love Hewitt in dolce attesa a 42 anni

La star di Criminal Minds, Client List e Ghost Whisperer, solo per citare alcuni dei suoi tanti successi, ha oggi 42 anni. Insieme al marito Brian Hallisay ha già avuto Autumn James, nata nel 2014, e Atticus James, nato nel 2016. In una recente intervista, la popolare attrice aveva del resto affermato apertamente di non aver mai rinunciato all’idea di avere un altro figlio, essendo del resto passato diverso tempo dalla nascita del suo secondogenito.

Il matrimonio di Jennifer Love Hewitt con Brian Hallisay risale al novembre del 2013. Dopo un anno hanno avuto la loro prima figlia e dopo circa un altro è arrivato il secondo.

I due si conobbero sul set di The Client List, serie tv di enorme successo in Italia trasmessa da Fox dove la Hewitt rivestiva i panni della protagonista. Tra loro fu vero e proprio colpo di fulmine, successivamente al quale si sono poi trovati a recitare insieme anche in 9-1-1, attualmente in corso.