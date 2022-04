Jeremias Rodriguez contro Lory Del Santo: richiesto l'intervento del fidanzato Marco Cucuolo.

Nuova discussione all’Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez si è scagliato contro Lory Del Santo, accusandola di non essere una “persona normale”. Il fratellino di Belen ha chiamato in suo soccorso anche Marco Cucolo, fidanzato della showgirl.

Jeremias Rodriguez contro Lory Del Santo

Ad aver dato il via all’ultima discussione dell’Isola dei Famosi è stata Ilona Staller. Quest’ultima, sfogandosi con Lory Del Santo, ha raccontato che le è stato negato di andare alla ricerca dei paguri con un gruppo di naufraghi. “Ti hanno detto vai con l’altro gruppo? Non è carino. Non capisco perché ci siano queste disattenzioni verso una persona che vuole essere solo gentile e carina. Non è giusto questo. Non è carino che ti considerano un peso.

Se vuoi andare anche solo per vedere spazi nuovi, dovrebbero accompagnarti“, ha esclamato Lory. La discussione è stata captata da Gustavo Rodriguez, che non ha affatto accettato la cosa.

La posizione di Gustavo Rodriguez

Ilona ha dichiarato:

“Non è giusto. Non è stato per niente carino. Da adesso in poi, se qualcuno mi pesta il piede, sbrocco. Non so di cosa si lamentino, Roger sta aiutando a fare la capanna, è attivo, non sta di certo a grattarsi la schiena”.

Gustavo, a questo punto, ha replicato:

“Adesso che ti conosco, non mi sei simpatica perché non dici mai una cosa chiara. Non ti prendi la responsabilità di nulla”.

Jeremias, nel frattempo, ha ascoltato tutto ed è intervenuto contro la Del Santo:

“Ilona ha detto che le hanno riferito che ci sono due gruppi. Sarà stata Lory a dire questo. Ilona lo hai detto o non lo hai detto che ci sono due gruppi? Parla, nessuno ti sta attaccando, semplicemente parla. Hai parlato? E non hai detto niente come sempre. È stata Lory a dirti questo?”.

L’appello di Jeremias a Marco Cucolo

Rodriguez, infuriato come non mai, ha chiesto aiuto a Marco Cucolo, fidanzato di Lory:

“E tu Marco dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo”.

Cicciolina, stanca della discussione, ha concluso: “Pensatela come cavolo volete, io non ho mai parlato dietro le spalle. Blind, non sei una persona molto educata. Ascolti le conversazioni e le riporti. Adesso mi arrabbio. Chi è stato a dirmi di andare nell’altro gruppo? È stata Estefania a dirmi di andare con un altro gruppo“. Poi, sfogandosi con Nicolas Vaporidis, ha tuonato: