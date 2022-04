Jeremias Rodriguez: i chili persi durante L’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez ha svelato ai fan quanti chili avrebbe perso dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi.

Jeremias Rodriguez, tornato a casa dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, ha confessato ai fan quanti chili avrebbero perso durante la sua permanenza al reality show.

Jeremias Rodriguez: i chili persi

Jeremias Rodriguez ha fatto ritorno a casa dopo l’avventura all’Isola dei Famosi e ha confessato di aver perso ben 15 chili durante l’esperienza al programma.

Il fratello minore di Belen Rodriguez ha anche confessato che riprenderà i suoi esercizi e la sua routine per tornare al più presto in forma e in tanti tra i suoi fan sui social sono impazienti di saperne di più sui suoi allenamenti.

Jeremias Rodriguez: le critiche

Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola dei Famosi tra numerose polemiche. In particolare i fan del programma hanno criticato il suo atteggiamento e c’è chi non ha visto di buon occhio le sue critiche infuocate contro il programma e contro l’intero sistema dei reality show.

“Il mio scopo era quello di portare papà. Io ho fatto già due reality, ma non ho mai vissuto di questo. È un mondo che non mi piace. Chi mi conosce lo sa. Se non ho portato a fine questa avventura? Sai quante cose non ho portato avanti. Sarà una in più che non ho finito. La mia vita è bellissima. Questa esperienza mi ha dato tanto. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso, ho chiesto scusa.

Vedete il mio sorriso, è quello di una persona che non ha problemi. Ho bisogno di tornare a casa…”, ha dichiarato Jeremias annunciando il suo addio al programma.