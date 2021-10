Milano, 28 ott. (askanews) – Jeremy Corbyn in piazza con i sostenitori di Assange a Londra davanti all’Alta Corte che dovrà decidere sull’estradizione del fondatore di Wikileaks.

Julian Assange dovrebbe essere “ringraziato ed elogiato per aver detto la verità”, ha detto l’ex leader laburista Jeremy Corbyn, al fianco di Stella Moris, moglie dell’uomo che se estradato rischia in Usa 175 anni di carcere per aver diffuso file secretati su interventi militari dell’esercito americano in Iraq e Afghanistan.