Jeremy Renner: chi è l'attore americano coinvolto in un brutto incidente

L'attore, volto noto del mondo Marvel, sarebbe in condizioni critiche

Sarebbero gravi ma stabili le condizioni di salute dell’attore statunitense Jeremy Renner, celebre attore statunitense, coinvolto poche ore fa di un brutto incidente domestico.Non si hanno molti dettagli nel merito, ma sembra che l’incidente sia avvenuto mentre era impegnato a spalare la neve: come lasciato intendere dal suo agente, sembra che l’attore sia stato travolto dalla neve.

“La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti” ha dichiarato il suo portavoce.

Jeremy Renner: chi è l’attore

Nato il 7 gennaio del 1971 a Modesto, l’attore è oggi noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo dell’arciere Occhio di falco/Hawkeye nella celebre serie degli Avengers (e nel relativo spin-off di Disney Plus).

La sua carriera sul grande schermo ha preso il via nel 1995 con il film La scuola più pazza del mondo ed è proseguita con decine di film negli anni successivi, particolarmente di genere azione.

Nel

suo curriculum vanta partecipazioni a pellicole del calibro di 28 giorni dopo, The Hurt Locker e The Bourne legacy. L’attore ha prestato il volto anche al serial killer Jeffrey Dahmer in un biopic uscito nel 2022.

La vita privata

Nel 2014, Renner è convolato a nozze con la modella canadese Sonni Pacheco dalla quale ha avuto una figlia, Ava Berlin. I due hanno divorziato appena 10 mesi dopo le nozze.