Jeremy Renner si è mostrato su Instagram dopo il terribile incidente con lo spazzaneve.

L’attore ha voluto tranquillizzare i suoi fan e ringraziarli, pubblicando un suo scatto dal letto di ospedale.

Jeremy Renner, l’incidente: l’attore rompe il silenzio dal letto d’ospedale

Jeremy Renner ha pubblicato un post su Instagram per tranquillizzare tutti i suoi fan. Si è mostrato dal letto d’ospedale in cui è ricoverato da domenica scorsa, dopo il terribile incidente con lo spazzaneve. L’attore ha spiegato di essere “a pezzi“, ma ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno dedicato un pensiero.

“Grazie a tutti per le vostre gentili parole. Sono troppo malridotto per scrivere ma vi mando un saluto a tutti” ha scritto nel suo post. Molte celebrità hanno commentato, come Chris Pratt, il dj norvegese Kygo, la top model Heidi Klum, Orlando Bloom e Chris Hemsworth.

L’incidente di Jeremy Renner

L’incidente di Jeremy Renner è avvenuto mentre cercava di aiutare alcune persone bloccate con l’auto nella neve. L’attore possiede una casa nella contea di Washoe, zona colpita da forti nevicate.

Lo spazzaneve avrebbe slittato, investendo l’attore. Il mezzo è stato sequestrato dall’ufficio dello sceriffo per controllare l’eventuale malfunzionamento. Renner è stato trasportato in aereo in un ospedale di Reno.