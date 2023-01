Jeremy Renner rischia l'amputazione di una gamba: "Potrebbe subire rischi al cuore"

L’attore Jeremy Renner è rimasto coinvolto in un grave incidente il 1° gennaio 2023 e ora potrebbe rischiare l’amputazione di una gamba.

Jeremy Renner: come sta

Il 1° gennaio si è aperto in maniera drammatica per Jeremy Renner, il celebre attore degli Avengers che è rimasto schiacciato da uno spazzaneve mentre si trovava nella sua casa in Nevada. Tra le molte ferite da lui riportate quella a una gamba preoccuperebbe i medici che, secondo i rumor in circolazione, starebbero temporeggiando in attesa di capire se sia necessario amputarla. I familiari dell’attore sarebbero preoccupati perché a causa di quanto accaduto, Renner potrebbe non tornare a camminare.

L’attore nei giorni scorsi ha realizzato un video dall’ospedale per ringraziare tutti coloro che gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto durante questo momento così complicato e non ha fatto segreto di stare vivendo un momento difficile.

Il volto dell’attore era visibilmente gonfio e provato a seguito dell’incidente.

“Grazie a tutti per le gentili parole. Sono troppo incasinato ora per digitare. Ma mando amore a tutti voi”, aveva detto nelle sue stories via social.

In tanti sui social hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà all’attore e sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute. Al momento non è ancora chiara quale sia stata la dinamica dell’incidente.