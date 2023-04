Jeremy Renner sul red carpet dopo l'incidente: ecco come sta

A distanza di quattro mesi dal terribile incidente in cui Jeremy Renner ha rischiato la vita, l’attore è tornato sul red carpet del Regency Village Theatre, a Los Angeles, per la prima di “Rennervations“, serie che andrà in onda su Disney+ che lo vede protagonista.

Jeremy Renner su red carpet dopo l’incidente: ecco come sta

I riflettori erano tutti per lui, non solo per la sua fama e la sua bravura, ma anche perché l’attore statunitense sembra essersi quasi ripreso da quell’incidente sulla neve che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i suoi fan e gli amanti del cinema.

Jeremy Renner dovrà ancora fare molta riabilitazione. Sul red carpet ha sfilato infatti con l’ausilio di un bastone. Per attraversare il teatro e raggiungere il palco, invece, l’attore ha usufruito di uno scooter elettrico.

Tutto sommato, però, sembra che Jeremy Renner stia bene; ma la cosa più bella per i fan è stato rivedere il loro idolo completamente sereno e a suo agio nel fare ciò che ama.

L’intervista concessa a Jimmy Kimmel

Jeremy Renner, il giorno prima di recarsi al Regency Village Theatre per le presentazione di “Rennervations” ha rilasciato un’intervista anche al presentatore Jimmy Kimmel. Parlando del suo show e della sua guarigione, l’attore ha dichiarato: