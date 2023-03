Jerry Calà ha svelato come la sua vita sarebbe cambiata in poche settimane a seguito del suo infarto.

Jerry Calà: la vita dopo l’infarto

Dopo l’infarto e l’intervento d’urgenza che gli ha permesso di scampare al peggio, Jerry Calà ha rotto il silenzio e ha svelato quanto la sua vita sia cambiata in poche settimane.

“Adesso ho bisogno di fermarmi e riposare, Al massimo qualche passeggiata, al bar con gli amici o a guardare i cantieri” ha rivelato al settimanale. L’uscita del film? Sarà ritardata, ma chissenefrega, l’importante è che oggi io sia qui a parlare”, ha dichiarato l’attore. Jerry Calà ha anche ribadito l’amore per sua moglie Bettina e suo figlio Johnny, che gli sarebbero rimasti accanto durante la degenza in ospedale e durante il suo ritorno a casa. “Quando sono tornato da Napoli a Verona in auto con mio figlio Johnny. Mi sono sentito vivo e amato. Amato da mia moglie Bettina e da Johnny come non mai. Li ringrazio pubblicamente e mi sento di urlarlo ai quattro venti”, ha affermato l’attore, che sui social ha ricevuto i messaggi di calore e di supporto dai suoi tantissimi fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo.