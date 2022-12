Jersey, esplosione del condominio: sale il conto dei morti

L’esplosione è avvenuta in un condominio di tre piani a Haut du Mont su Pier Road, St Helier, nell’isola di Jersey nel corso della nottata tra venerdì 9 e sabato 10 dicembre.

Il tempestivo intervento della polizia non ha potuto evitare la scomparsa di diverse persone. Al momento il conto delle vittime è già salito a quota tre.

Isola di Jersey, esplosione del condominio: le vittime salgono a tre

Erano circa le 4 del mattino quando una terribile esplosione avvenuta in un condominio a Jersey ha stravolto la vita di diverse famiglie. Una persona è stata ritrovata subito senza vita dal Jersey Fire and Rescue Service, ma il conto delle vittime è salito nel corso delle ore.

In questo momento si contano, infatti, almeno tre decessi, con altre 12 persone che sono date per disperse. Le ricerche dei dispersi continueranno anche nelle prossime ore, ma la Polizia del jersey fa sapere che sarà molto complicato ripulire il sito. Secondo le ultime informazioni che arrivano, infatti, pare che la rimozione delle macerie potrebbe richiedere diversi giorni di lavoro, fino ad arrivare a oltre una settimana.

I motivi dell’esplosione

Al momento non sono ancora state chiarite le motivazioni dell’esplosione che è stata descritta come : “Una scena di totale devastazione.” Il capo dei vigili del fuoco Paul Brown ha spiegato: “Il piano è che continueremo a cercare, e non abbiamo altri piani in questa fase. Stiamo solo continuando a cercare e la maggior parte dei nostri sforzi al momento riguardano l’organizzazione e la logistica per garantire il supporto giusto al momento giusto e assicurarci che l’attrezzatura giusta arrivi nella giusta sequenza.”