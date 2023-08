Una bambina di 7 anni era scomparsa a Jesolo, sfuggendo allo sguardo dei suoi genitori. La coppia, due turisti austriaci, ha allertato immediatamente le autorità: dopo un po’ di tempo la piccola è stata ritrovata: ad individuarla è stato un assessore.

Bimba scomparsa in spiaggia, trovata a 4 km di distanza

I luoghi di villeggiatura in questa parte dell’anno sono affollatissimi e Jesolo non fa certo eccezione. I due coniugi austriaci erano appena usciti dall’hotel in cui soggiornavano per una vacanza quando, ad un tratto, hanno perso di vista la loro bambina che si è allontanata da sola. In un attimo, si è scatenato il panico. I genitori hanno chiamato subito la polizia che inizia le ricerche avvalendosi anche di un elicottero. In poco tempo, fortunatamente, la bimba è stata ritrovata. Ad individuarla per primo è stato l’assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschi davanti all’arenile del Largo Augustus, a circa 4 chilometri di distanza dal punto di partenza.

Per la bimba scomparsa si mobilita tutta la comunità

Agenti di polizia e vigili del fuoco non hanno lavorato da soli alle operazioni di ricerca della piccola. Tantissime persone, tra cui anche semplici bagnanti, si sono messi alla ricerca della bimba, finché la storia ha avuto il suo lieto fine. “La bambina” – spiega l’assessore Maschio – “Arrivava da piazza Brescia e si era spostata ancora di più. Un ringraziamento particolare va dato all’Aja ed a un suo consigliere, perché è proprio grazie al loro messaggio, diffuso a tutti i soci, me compreso, se ho avuto la notizia e i riferimenti per riconoscere la bambina.”