Jess presenta “Nulla”: “Restando a tu per tu con emozioni, paure e incertezze è nato il mio nuovo singolo”

Il nuovo singolo di Jess, "Nulla", nasce "in un momento di isolamento, quando ho avuto modo di essere a stretto contatto con me stessa e le mie emozioni".

Energica e intraprendente, chiacchierare con lei è coinvolgente e ogni spunto è un’importante occasione di riflessione. Nell’intervista esclusiva Jess presenta il suo nuovo singolo, “Nulla”.

Jess presenta il nuovo singolo, “Nulla”

Negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione del pubblico realizzando alcune intense cover pubblicate sui social.

Il suo singolo d’esordio è “Nulla”, un brano intimo e personale, con il quale sfoga paure che pesano come macigni e incertezze che aleggiano sull’anima e accomunano la generazione a cui appartiene.

Voce limpida e cristallina, delicatezza e profondità melodica si coniugano armoniosamente: una carriera in divenire, fatta di fatiche e tanta passione.

Per Jess il 2022 parte in quarta con il suo singolo d’esordio.

La canzone si caratterizza per avvolgenti sonorità acustiche ed elettroniche. Il titolo incarna il motore da cui la canzone nasce, nel tempo di un impeto e nello spazio di una camera da letto. Senza paura di scendere nei più bui e desolati antri dell’animo umano, “Nulla” è un disilluso grido nell’etere, un urlo generazionale che parla della frustrazione e della scomoda dicotomia che esiste tra il calore di un’infanzia andata e le difficoltà dell’età adulta.

Con questo singolo Jess parla a tutte le persone che si accorgono di essere diventate grandi e che scoprono all’improvviso di non avere le chiavi di un portone che dovrebbe essere il loro, che si trovano a sgomitare in un mondo in cui non sono a proprio agio e da cui spesso si sentono alienati.

A proposito del progetto che ha dato vita a “Nulla”, Jess ha dichiarato: “Nasce in un momento di isolamento, quando ho avuto modo di essere a stretto contatto con me stessa e le mie emozioni.

Il brano nasce in un momento in cui ho sentito l’esigenza di scrivere e trasformare in melodie con il pianoforte le mie sensazioni più intime. Non mi era mai capitato di esternare così liberamente le mie emozioni. “Nulla” parla di frustrazioni e di sogni che si infrangono. Racconto la differenza tra i sogni di un bambino, quando nell’infanzia si vede la bellezza di ogni cosa e si ha tutta la vita davanti, e l’età adulta, quando ci si scontra con la vita reale, spesso più dolorosa, fatta anche di delusioni e di momenti in cui non è facile vedere il bello delle piccole cose”.

A tu per tu con le sue emozioni, Jess cosa ne ha tratto e qual è lo sfogo che più desidererebbe esternare? “Sono andata a ritroso e sono riaffiorati ricordi della mia infanzia. Scrivere la canzone e intraprendere questo viaggio interiore è stato di grande impatto emotivo. Il mio è uno sfogo personale, ma sono sicura che in tanti possano ritrovarsi nelle mie parole”, perché ognuno può mettere qualcosa di sé e della propria vita.

Su di sé ha aggiunto: “Mi piace mantenere un contatto con la bambina che resta sempre in me, ma crescendo sono diventata più disillusa. È inevitabile quando si sente l’esigenza di ottenere una propria indipendenza. La pandemia e le difficoltà a essa legate mi hanno fatta crescere ancora più rapidamente, ma non perdo il mio lato infantile, sebbene crescendo si siano aggiunte molte più sovrastrutture”.

Jess, da “Nulla” ai prossimi progetti

Jess, all’anagrafe Jessica Lorusso, è una cantante italiana nata a Milano. Sin da piccola coltiva una grande passione per la musica, in particolare per voce e pianoforte, strumento sul quale compone le sue canzoni.

Ancora bambina ha iniziato a studiare canto e musica, per poi affermarsi nell’ambito del teatro come attrice e interprete.

Durante l’anno del lockdown riordina le canzoni scritte in precedenza e ne scrive di nuove, dando il via ad un nuovo vero e proprio vortice creativo di cui “Nulla” è solo una parte.

Jess è entusiasta per l’uscita della canzone, ma non mancano i pensieri futuri. “Sono in un momento molto prolifico a livello di scrittura. In un periodo così incerto, non è facile fare progetti. Ma ho nel cassetto nuovi singoli da far uscire, penso all’album e a fare musica dal vivo. Sono carica e vorrei fare tutto senza che passino tanti anni”, ha svelato.