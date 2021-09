Jessica Alves: i rumors sull’operazione illegale che dovrebbe fare in Brasile

Non ancora contenta dei risultati ottenuti, Jessica Alves, ex Ken Umano, ha deciso di sottoporsi a un'altra operazione molto particolare in Brasile

Nota fin dai tempi in cui girava le tv come il Ken Umano, Jessica Alves è diventata famosa per i suoi innumerevoli interventi di chirurgia estetica. Proprio grazie a essi, l’abbiamo vista dapprima a Domenica Live di Barbara D’Urso e poi al Grande Fratello.

Dopo il cambio di sesso è stata anche ospite di Live – Non è la D’Urso, dove ha avuto un acceso diverbio con il professore Lorenzetti.

Da quando ha intrapreso il suo percorso di transizione, dal coming out al cammino verso la donna transgender che è oggi, Jessica Alves si è rifatta moltissime parti del suo corpo.

Dal seno ai fianchi, dai glutei al viso, la star di origini brasiliane si è anche sottoposta a un trapianto di capelli nonché a un intervento per rendere più femminili i suoi lineamenti.

Jessica Alves: il prossimo intervento in Brasile

Ecco che ora, proprio dal Brasile, è giunta la notizia che Jessica voglia fare un altro intervento considerato illegale, ossia il trapianto dell’utero. Alves pare aver assicurato di avere già concordato una data per l’operazione, allo scopo di realizzare il suo sogno di diventare la prima donna trans a rimanere incinta e a partorire. Sempre lei ha precisato che in Brasile si sono già eseguiti questi interventi chirurgici, ma sono stati fatti in segreto.