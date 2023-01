Jessica Alves in ospedale dopo un rapporto con un italiano: "Come Siffredi"

Jessica Alves, nel corso di un’intervista rilasciata a Le Iene, ha confessato di essere finita in ospedale dopo un rapporto intimo con un uomo italiano.

Ad oggi non corre più nessun rischio perché si è sottoposta nuovamente ad un intervento modificare la sua vagina.

Jessica Alves in ospedale dopo un rapporto

Ospite de Le Iene, Jessica Alves ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo che lo staff del programma di Italia1 l’ha accompagnata in Thailandia per sottoporsi all’intervento di riassegnazione di genere. Ad oggi è una donna a tutti gli effetti, ma ha rivelato che è tornata in Asia per modificare la sua vagina.

Dopo che ha avuto un rapporto con un italiano, infatti, è finita in ospedale per il dolore e ha cambiato di dover fare un’altra operazione per godere appieno della sua nuova ‘condizione’.

La ‘disavventura’ di Jessica con l’italiano

La Alves ha raccontato:

“Sono tornata dal dottore thailandese e ho fatto un ritocchino nelle zone mie. Le persone pensano che la chirurgia intima sia una cosa semplice, tagli e via. Però non è così che funziona. Diciamo che dopo l’operazione non avevo la misura giusta e poi sono stata con un bel ragazzo italiano. Lui era molto fortunato, come Siffredi… Quando ci divertivamo io e questo ragazzo sentivo dolore. Quindi per questo sono tornata in Thailandia per ritoccare. Adesso sono libera di fare tutto con tutti”.

Jessica ha modificato la sua vagina e adesso può avere rapporti intimi anche con uomini che vantano misure di un certo tipo, “fino a 24 centimetri“.

Jessica Alves è single

La Alves è single perché fino ad oggi ha incontrato solo uomini che non sono riusciti ad accettare il suo cambiamento di sesso. Ha raccontato: