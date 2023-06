Jessica Alves vuole un figlio: "Sogno il trapianto d'utero"

L’ex Ken Umano, Jessica Alves, ha rotto il silenzio in merito al suo desiderio di avere un figlio e al suo sogno di sottoporsi a un trapianto d’utero.

Jessica Alves: il sogno di avere un figlio

Dopo aver completato il suo percorso di transizione, Jessica Alves ha più volte espresso il desiderio di avere un giorno un figlio suo. A tal proposito ha anche più volte ammesso di essere disposta a sottoporsi a un trapianto d’utero: “È il mio sogno essere madre e avere un bambino dentro la mia pancia. Ho subito tutti gli interventi chirurgici possibili per essere il più vicino possibile ad una donna biologica. Ma non posso avere figli, il che è molto frustrante”, ha ammesso Jessica che, prima di assumere l’aspetto della “Barbie Umana”, era nota a tutti come “il Ken umano”.

Nel corso della sua vita si è sottoposta a centinaia di interventi, ma a proposito di quello che dovrebbe sostenere per un trapianto d’utero ha detto: “Attualmente l’intervento durerebbe più di 11 ore e sarebbe ad altissimo rischio. Ho parlato con dei dottori e se le cose andranno di questo passo e i rischi diminuiranno sarò la prima in coda. Per quanto sia frustrante, al momento non posso restare incinta in maniera naturale”.