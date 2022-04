Jessica beccata con un volto noto e Barù Gaetani con l'ex fidanzata: fine di un flirt mai nato.

Dopo la fine del GF Vip 6, Jessica Selassié e Barù Gaetani sono apparsi sempre più lontani. Nelle ultime ore, però, i due sono tornati a seguirsi sui social e i fan dei Jerù hanno iniziato a sognare in grande.

Eppure, la principessa è stata pizzicata con un volto noto, mentre il nipote di Costantino Della Gherardesca con l’ex fidanzata.

Jessica pizzicata con un altro e Barù con l’ex

Il settimanale Novella 2000 ha pizzicato Jessica Selassié a Roma, in compagnia di un volto noto. Stiamo parlando di Simone Bonaccorsi, ex Mister Italia e conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island con Chiara Esposito.

La scorsa estate, i due si sono lasciati per cui Simone è tornato single ed è in cerca del vero amore. Jessica e Bonaccorsi sono stati beccati in un bar, in atteggiamenti intimi, ma senza baci eclatanti. Per quel che riguarda Barù, invece, sembra che si sia riavvicinato all’ex fidanzata Victoria Cabello. I due, come documentato dai rispettivi profili Instagram, hanno trascorso un po’ di tempo insieme. E’ bene sottolineare che, sia nel caso della Selassié che di Gaetani non si parla di nessuna love story in corso, ma solo di un’ipotetica frequentazione.

Jessica e Barù tornano a seguirsi sui social

Anche se Jessica e Barù sono stati pizzicati con altre persone, i fan dei Jerù hanno ripreso a sognare in grande. Il motivo? Semplice: la Selassié e Gaetani sono tornati a seguirsi sui social. I due si erano unfollowati poco dopo la fine del GF Vip, quando lui ha continuato a ribadire di non vedere un futuro con la principessa etiope.

Jessica e Barù: fine di un flirt mai nato

In tutto ciò, è bene fare un’analisi razionale della faccenda. Jessica si è presa una bella cotta nei confronti del nobile toscano, ma lui ha sempre ribadito di vederla come un’amica. Se tra i due ci fosse stata una passione irresistibile, almeno un bacio sarebbe scattato. Insomma, i Jerù si devono rassegnare: siamo davanti alla fine di un flirt che, in realtà, non è mai nato.